الباعور: نحرص على تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية

بحث وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، الثلاثاء 28 يوليو 2026، مع وزيرة خارجية جمهورية بنين كورين أموري برونيه، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والأربعين العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على مستوى وزراء الخارجية، المنعقدة في إثيوبيا.

وحضر اللقاء مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الليبية علاء الدين التاجوري، حيث ناقش الجانبان آفاق تطوير العلاقات بين ليبيا وبنين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية إن المباحثات تناولت أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين، وتعزيز تبادل الدعم في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية ويدعم مسار العمل الأفريقي المشترك.

كما بحث الطرفان فرص توسيع التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تعزيز الروابط بين الدول الأفريقية وتفعيل أطر التعاون داخل الاتحاد الأفريقي بما يسهم في تحقيق أهداف القارة ودعم التنمية المشتركة.

وتطرقت المباحثات إلى آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، حيث أكد الجانبان أهمية دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام والتنمية في القارة الأفريقية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء لبحث ملفات التعاون القاري والقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، كما يعكس اهتمام ليبيا بتعزيز حضورها داخل الاتحاد الأفريقي وتوسيع علاقاتها مع الدول الأعضاء.