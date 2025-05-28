تنسيق كبير بين وزارة المواصلات و«شركة البريقة» لتأمين المحروقات

عقد وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، فؤاد رحيم، لمناقشة آليات التنسيق المتعلقة بتفريغ شحنات الوقود في الموانئ، وذلك في إطار متابعة استقرار الإمدادات النفطية وتلبية احتياجات المواطنين من الوقود.

وتناول الاجتماع الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان انسياب عمليات التفريغ والتوزيع، بما يسهم في تأمين المحروقات لجميع المدن بشكل منتظم.

وأكد فؤاد رحيم توفر كميات كافية من مادتي البنزين والديزل في مستودعات الشركة، مشيراً إلى أن عمليات التوزيع إلى محطات الوقود تسير بصورة منتظمة في مختلف المناطق، وفق خطة تشغيلية تهدف إلى تلبية الطلب اليومي وضمان استمرارية الإمدادات دون انقطاع.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز كفاءة أداء القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويدعم الاستقرار الخدمي والاقتصادي في كافة أنحاء البلاد.