تنسيق مشترك بين مركز مكافحة الأمراض والرقابة على الأغذية والأدوية

عُقِد اجتماع بمقر الإدارة العامة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالعاصمة طرابلس، ضم كلا من أعضاء اللجنتين من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بحضور مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض رفقة مدراء إدارات ومكاتب بصفتهم أعضاء باللجنة، ويقابلهم عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مدير مكتب المتابعة وتأكيد الجودة، ومدير مكتب الإعلام والمعلومات الخدمية، رفقة دكاترة من إدارة التدريب ومن الرقابة الداخلية بالمركز.

وأفاد مركز مكافحة الأمراض، بأن الاجتماع يأتي إطار توحيد الجهود والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة من أجل الرقي بمستوى الخدمات التي تُقدم للمواطن في ليبيا، وبناء على قرار مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بتشكيل لجنة مشتركة بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

ويأتي هذا الاجتماع لوضع أساسيات اتفاقية التعاون المشترك بين المركزين للصحة الواحدة وهذا جاء بعد تشكيل لجنتين كلا على حدا تتولى وضع المهام التعاونية المشتركة بين مركز الرقابة والمركز الوطني للأمراض.

وتناول الاجتماع أهم النقاط المشتركة في العمل والأهداف التي سيتم العمل عليها منها للتعاون في “اقامة ورش العمل للتوعوية والتدريب في مجال مكافحة العدوى بالمصحات والمستشفيات والمسوحات للسلع الغذائية والتعاون بالمنافذ، بالإضافة إلى الاستشارات الفنية.

وتم الاتفاق على وضع خطة وطنية سيتم الشروع بتطبيقها خلال الأيام القادمة من أجل ضبط الرقابة على الأدوية والأغذية ووضع معايير للسلامة الغذائية والدوائية وصولا بالمجتمع الليبي إلى مكافحة الأمراض والأوبئة التي تُهدد سلامته وصحة أبنائه.

وفي ختام الاجتماع، تم الخروج بتوصيات لتفريغها بمحضر اتفاق رسمي وإعداده من قِبل اللجنتين.