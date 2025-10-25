تنظيف الهاتف.. خطوات بسيطة تحمي من الجراثيم!

تشير دراسات حديثة إلى أن الهواتف الذكية قد تكون أكثر تلوثا بالجراثيم من مقاعد المرحاض، إذ تعد بيئة مثالية لتجمع البكتيريا المسببة للأمراض نتيجة ملامستها المستمرة للأسطح المختلفة واستخدامها في كل مكان — من المطبخ إلى المواصلات العامة.

حجم التلوث على الهواتف

أظهرت الأبحاث أن معظم الهواتف المحمولة تحتوي على بكتيريا الإشريكية القولونية وأنواع أخرى مثل العصوية الشمعية المسببة للتسمم الغذائي الحاد.

وفي إحدى الدراسات التي أجريت على هواتف طلاب المدارس الثانوية، تبين وجود معدلات مرتفعة من الميكروبات بغض النظر عن نوع الهاتف أو جنس المستخدم.

متى يجب تنظيف الهاتف؟

يوصي الخبراء بضرورة مسح الهاتف يومياً، خاصة بعد استخدامه في الأماكن العامة أو ملامسته لأسطح متعددة. ولا يُشترط إجراء تنظيف عميق كل يوم، لكن المسح المنتظم يساهم في تقليل تراكم البكتيريا ويحافظ على نظافة الجهاز.

خطوات تنظيف الهاتف بطريقة آمنة

أطفئ الهاتف وافصله عن مصدر الطاقة.

أزل الغطاء الواقي قبل البدء.

امسح الهاتف برفق باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة لإزالة الأوساخ وبصمات الأصابع، مع التركيز على عدسات الكاميرا والحواف.

حضّر محلول تنظيف من كحول الأيزوبروبيل بنسبة 70% ممزوجاً بالماء (بنسبة 50/50 أو 70/30).

ضع كمية قليلة من المحلول على قطعة القماش، ثم امسح الهاتف من الأمام والخلف والجوانب مع تجنب فتحات الشحن والسماعات.

بدائل التعقيم الحديثة

تتوفر أجهزة تعقيم تعتمد على الأشعة فوق البنفسجية (UV-C) لتعقيم الهواتف بسرعة وأمان، ومن أبرزها:

Simplehuman Cleanstation: يعقم 99.9% من الجراثيم في 30 ثانية.

PhoneSoap Basic: يعقم 99.99% من الجراثيم خلال 10 دقائق باستخدام مصابيح UV-C وزجاج الكوارتز.

ما يجب تجنبه أثناء التنظيف

تجنب تنظيف الهاتف في الحمام لتقليل خطر التلوث بالبكتيريا.

لا تستخدم معقم اليدين مباشرة على الهاتف لأنه قد يتلف الطبقة الواقية للشاشة.

ابتعد عن استخدام الهواء المضغوط أو المناشف الورقية القاسية.

لا تستعمل منظفات الزجاج أو المواد الكيميائية المنزلية القوية.