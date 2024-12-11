تنظيم آلية حصول المواطنين الأردنيين على تأشيرة الدخول

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين، أعلنت السفارة الليبية في الأردن، عن صدور قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (590) لسنة 2024، والذي ينظم آلية حصول مواطني المملكة الأردنية الهاشمية على تأشيرة الدخول إلى دولة ليبيا.

وبموجب هذا القرار،” يُسمح لمواطني المملكة الأردنية الهاشمية بالحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الليبية من خلال:مواقع التأشيرة الإلكترونية المعتمدة، وعند الوصول إلى معابر السفر الحدودية والمطارات الليبية”.

ووفق السفارة، “يأتي هذا القرار في إطار حرص السفارة الليبية في المملكة الأردنية الهاشمية على تسهيل إجراءات السفر والتنقل، وتعزيز التعاون الأخوي والاقتصادي والثقافي بين الشعبين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المشترك”.

وأكدت السفارة الليبية، “أنها على أتم الإستعداد لتقديم أي معلومات أو دعم لمواطني المملكة الأردنية الهاشمية فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار وتوضيح أي إستفسارات تتعلق بإجراءات السفر”.

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين دولة ليبيا والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تود السفارة الليبية… تم النشر بواسطة ‏السفارة الليبية في عمان‏ في الأربعاء، ١١ ديسمبر ٢٠٢٤