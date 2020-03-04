تنظيم القاعدة يعلن مقتل قيادي تونسي في مالي

مقتل القيادي التونسي سيف الله بن حسين الملقب ب “أبي عياض” [أخبار العراق]

أعلن “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” مقتل القيادي التونسي سيف الله بن حسين الملقب ب “أبي عياض” في مالي اثر غارة فرنسية.

ونشر التنظيم مقطع فيديو في موقع “العماد” السبت يعلن فيه مقتل بن حسين فضلا عن قادة آخرين.

ويأتي الاعلان بعد عام من مقتل الجزائري جمال عكاشة الملقب “يحيى ابو الهمام” الذي أعلنت عنه الحكومة الفرنسية في 22 شباط/فبراير 2019.

واشاد أمير التنظيم أبو مصعب عبد الودود في التسجيل بالقيادي التونسي مؤكدا وفاته في غارة فرنسية “على أرض مالي المجاهدة”.

وقال عبد الودود ان بن حسين وغيره من الجهاديين قتلوا في “غارة فرنسية صليبية حاقدة في المدة الأخيرة”.

وقتل أبو الهمام في مالي على ايدي الجيش الفرنسي في عملية برخان، على ما أفادت باريس.

وأعلنت وسائل اعلام مرارار مقتل أبو عياض وكانت أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” ذلك في عام 2015 اثناء غارة اميركية في ليبيا، كما ان السلطات الفرنسية لم تكشف عن وفاته في العام 2019 قبل نشر هذا التسجيل.

وبعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، أسس سيف الله بن حسين “تنظيم انصار الشريعة” الذي يتكون، وفق وزارة الداخلية، من اربعة “أجنحة” أمنية، وعسكرية، ومالية، ودعوية فككتها أجهزة الامن في عام 2013.

وقام التنظيم بتهريب كميات كبيرة من السلاح من ليبيا الى تونس حيث خطط “للانقضاض على الحكم بقوة السلاح” وإعلان “اول امارة اسلامية في شمال افريقيا” بحسب وزارة الداخلية آنذاك.

كما خطط لعملية استهدفت عناصر في الجيش والشرطة والهجوم الذي شنه أنصار التنظيم على مقر السفارة الاميركية في تونس في أيلول/سبتمبر 2012، بحسب الوزارة.

وفي العام 2013، صنفت تونس والولايات المتحدة “انصار الشريعة” تنظيما ارهابيا واصدرتا مذكرات جلب بحق مؤسسه.

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