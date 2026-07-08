تنظيم الوظائف الحكومية.. اعتماد ملاكات جديدة لـ«26» جهة عامة

اعتمد وزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالمنعم إبراهيم صالح، عددًا من الملاكات الوظيفية الخاصة بـ26 جهة عامة، في إطار جهود الوزارة لاستكمال تنظيم الهياكل الوظيفية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وقالت وزارة الخدمة المدنية، في بيان نشرته اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، إن اعتماد هذه الملاكات يأتي ضمن اختصاصاتها المتعلقة بتنظيم الوظيفة العامة، بما يسهم في ضبط الأوضاع الوظيفية داخل المؤسسات الحكومية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة تهدف إلى دعم مسار الإصلاح الإداري وتطوير مؤسسات الدولة، من خلال وضع أطر وظيفية أكثر تنظيمًا تساعد الجهات العامة على تحسين أدائها ورفع مستوى كفاءة العمل.

ويأتي اعتماد الملاكات الوظيفية ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة الخدمة المدنية لتنظيم الهياكل الإدارية، وتعزيز التخطيط للموارد البشرية في القطاع العام، بما يتوافق مع متطلبات تطوير الإدارة الحكومية.

هذا وتعمل وزارة الخدمة المدنية في ليبيا على إعادة تنظيم أوضاع الوظيفة العامة عبر مراجعة الهياكل الوظيفية واعتماد الملاكات الخاصة بالجهات الحكومية، بهدف توحيد الإجراءات الإدارية وتحسين توزيع الموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة.