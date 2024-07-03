تنظيم مؤتمر دولي حول «مناهضة الفساد» في طرابلس

أعلن مركز البحوث الجنائية والتدريب، التابع لمكتب النائب العام، “عن تنظيم المؤتمر الدولي الثاني حول “مناهضة آفة الفساد”، في العاصمة طرابلس يومي التاسع والعاشر من ديسمبر القادم”.

وقال مكتب النائب العام في بيان له:”إن المؤتمر يأتي ضمن مخطط مركز البحوث الجنائية والتدريب الملحق بمكتب النائب العام، للقيام بواجبه في خدمة المجتمع، بحسبانه الذراع التطويري لهيئة النيابة العامة في سعيها إلى تطوير منظومة العدل وإنفاذ القانون و حماية حقوق الإنسان”.

وأشار إلى أن “المركز عزم على تنظيم مؤتمره الدولي الثاني، وخصصه لحشد الأفكار، وتكاتف الجهود، وتضافر العزائم المسهمة في قمع ظاهرة تعددت مسبباتها، وكثرت أنواعها، وزادت صورها فصارت مؤرّقة لعجلة التنمية في المجتمع، وأمنه، واستقراره، وعدله؛ هي آفة الفساد”.

وأضاف أن “الفساد هادم لقيم المجتمع، وأخلاقياته، ومثبط لفعالية سيادة القانون، ومضاد لحقوق الإنسان معيق لإنفاذ خطط النماء؛ فهو آفة تنهك الدول، وتستنزف مقدراتها، وتعمق مختلف أزماتها؛ فتتآكل معه مقومات استقرارها، وتعرض سلمها، ووئامها المجتمعي للخطر، فصار واجباً قمع هذه الآفة على كل دولة، وعلى المجتمع الدولي، بمختلف مؤسساتهما، وتنوع فعالياتهما”.

وأوضح أن “محاور المؤتمر تتمثل في، التأسيس الدستوري، للوقاية من الفساد ومكافحته، وبنائهما المؤسساتي وهو المحور الأول، والثاني مناهج الوقاية من الفساد، وتدابيرها في القطاعين العام، والخاص ” فحص، تقييم، مواءمة، تطوير”.

ولفت إلى أن “المحور الثالث، تمثل في الخصوصيات في جرائم الفساد ” المنع؛ التجريم؛ العقاب”، والرابع تعزيز إجراءات كشف جرائم الفساد، وملاحقة مرتكبيها”.

وأوضح أن “المحور الخامس تمثل في آثار التنامي المتسارع للتطور التقني ” توظيف؛ تحديات؛ إشكالات؛ مخاطر؛ حلول”، وأخيرًا السادس خصوصية الوقاية من الفساد، ومواجهته في المراحل الانتقالية”.