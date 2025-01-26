تنظيم مؤتمر علمي حول «إشكاليات العزوف عن المشاركة بالانتخابات»

تنظم جامعة ليبيا المفتوحة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، المؤتمر العلمي حول: “إشكاليات العزوف عن المشاركة في الانتخابات”، أيام 14-15, من ابريل 2025م..

وحول الإطار العام للمؤتمر، قالت المفوضية: “تواجه ليبيا تحديًا حقيقيًا يتمثل في تدني نسب المشاركة في الانتخابات وهو ما قد يتكرر عند إجراء الانتخابات العامة القادمة. هذا التراجع يعكس أزمات مركبة تشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأمنية، بالإضافة إلى ضعف الأحزاب السياسية الناشئة التي تعاني من محدودية القاعدة الشعبية وهشاشة في التنظيم وغياب الرؤية الواضحة والعجز عن التواصل المؤثر مع الجمهور”.

وبحسب المفوضية، “يسعى هذا المؤتمر إلى تشخيص ظاهرة العزوف الانتخابي بعمق، من خلال ربطها بالنظريات ذات الصلة، واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق في السياق الليبي، بهدف تعزيز العملية الديمقراطية وبناء الثقة في المسار الانتخابي”.

ووفق بيان المفوضية، “الفئات المستهدفة، الأكاديميون والباحثون، ممثلو الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، مسؤولو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ممثلو المؤسسات الحكومية ذات الصلة، لإعلاميون”.

جامعة ليبيا المفتوحة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ينظمان المؤتمر العلمي حول: " إشكاليات العزوف عن المشاركة في… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ٢٦ يناير ٢٠٢٥