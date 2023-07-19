تنظيم محاكاة لعملية الاقتراع بحسب القوانين المقترحة

نظم قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الثلاثاء، بالمركز الإعلامي للمفوضية في طرابلس، برنامج تدريب عملي لمحاكاة عملية الاقتراع والفرز والعد، للانتخابات المحتملة بحسب القوانين الانتخابية المقترحة من اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

وحضر فعاليات البرنامج عضوي مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة، والمدير العام محمد اقحيص، ومديري الإدارات بالمفوضية وكافة موظفيها، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.

وأوضح الشعاب في مستهل البرنامج، أن هذه المحاكاة تأتي في إطار الرفع من جاهزية المفوضية وتكثيف استعداداتها للانتخابات القادمة، ودراسة كافة الخطوات الإجرائية لعملية الاقتراع والفرز والعد، ووضع تصور لما ستكون عليه محطة الاقتراع، مشيراً إلى حداثة التعامل مع عدد (6) صناديق اقتراع في المحطة الواحدة، وما يترتب عليه من تحديد لأبعاد محطات الاقتراع ورصد أي صعوبات قد تواجه الناخبين أو موظفي مراكز الانتخاب على حد السواء.

من جانبه أوضح رئيس قسم التدريب والإجراءات عبد الباسط النفاثي، أن هذه المحاكاة ستوضح أيضاً الوعاء الزمني المتوقع لإنجاز عملية الاقتراع والفرز والعد، وما تستغرقه كل خطوة من إجراءات الاقتراع، وما هي التحديات التي يمكن أن تواجه الناخب أو موظف الاقتراع، والسلبيات المحتملة وكيفية تلافيها، إضافة إلى بحث مزيد من الإجراءات التي ستشكل في مجملها منظومة من المعلومات والحلول لمستجدات يوم الاقتراع.