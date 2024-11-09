تنظيم ملتقى النظافة لتطوير واستدامة حوكمة إدارة النفايات

نظمت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، السبت، ملتقى مدراء إدارات النظافة بالبلديات على أرض معرض طرابلس الدولي.

وجاء الملتقى تحت شعار “حوكمة – تطوير – استدامة”، وذلك بالتزامن مع انطلاق معرض “ليبيا كلن- Libya Cean” للبيئة وخدمات النظافة في نسخته الثانية الذي ترعاه الوزارة.

وحضر الملتقى عدد من مدراء الإدارات بالإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي ومدراء إدارات النظافة ببلديات ليبيا، بالإضافة إلى مختصين في مجال إدارة النفايات.

وأكد نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي” في كلمته، إن حكومة الوحدة الوطنية وضعت على رأس أولوياتها تمكين البلديات من اختصاصاتها المعقودة قانونا، مشيراً إلى جهود الوزارة في نقل الاختصاصات ودعم الحكومة الذي توج بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (356) والقاضي بنقل اختصاصات النظافة العامة للبلديات، وأوضح أن هذا القرار واجه تحديات عدة على مستويات متباينة وبحمد الله بفضل تماسك وجهود الحكومة يدا بيد مع اصحاب الاختصاص تم التغلب عليها.

وأشار “الطرابلسي” إلى أن هدف حكومة الوحدة الوطينة هو التحول إلى اللامركزية وأن ينعم جميع المواطنين بالخدمات والتنمية، وأنه لابد أن يكون ذلك في إطار فني ومهني متخصص وأسس علمية وقانونية، مؤكدا على أهمية خروج هذا الملتقى بنتائج حقيقية تدعم جهود الوزارة في الدخول للمرحلة الثانية من برنامج نقل الاختصاص.

من جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، “إبراهيم بن دخيل”، أن الملتقى يهدف إلى تطوير واستدامة حوكمة إدارة النفايات، مشيراً إلى ضرورة وجود إجراءات تنظيمية تضمن استعادة البلديات لاختصاصاتها وتمكنها من إدارتها بكل كفاءة وفعالية.