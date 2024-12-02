تنظيم ورشة عمل حول «الأمن السيبراني»

نظمت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية ورشة عمل في المركز الليبي الكوري بعنوان “الأمن السيبراني” لموظفي الوزارة والجهات التابعة لها.

وتمحورت الورشة حول أهمية إدارة المعلومات وحمايتها في البيئة الرقمية، وذلك بتوجيهات الوزير بضرورة التحول الرقمي وتدريب الموظفين على التقنيات الحديثة في الإدارة، تماشيا مع توجهات حكومة الوحدة الوطنية.

تناولت الورشة، التي أشرفت على تنفيذها شركة درب المستقلين للتدريب والتأهيل، عدة محاور أساسية تتعلق بتأمين الأنظمة الرقمية، حماية البيانات الحساسة، والتعامل مع التهديدات السيبرانية المتزايدة.

كما سلطت الضوء على أهمية بناء القدرات الرقمية لدى الموظفين لضمان بيئة عمل آمنة وفعالة.