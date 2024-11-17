تنظيم ورشة عمل حول عمليات الدفع الالكتروني في ليبيا

بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، “أقيمت ورشة عمل متخصصة حول تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني في ليبيا، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر في العاصمة التونسية”.

وبحسب الاتحاد الأوروبي في ليبيا، “تأتي هذه الورشة كجزء من أنشطة مشروع E-nable، الممول من قبل الإتحاد الأوروبي في ليبيا وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا”.

وتهدف الورشة “إلى تطوير التشريعات وتعزيز بيئة المدفوعات الإلكترونية في ليبيا، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز كفاءة النظام المالي ويسهم في تطوير أدوات الوصول للتمويل وتحسين بيئة الأعمال من جانب، ومن جانب آخر دعم التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الليبي”.