تنفيذاً لتعليمات «الدبيبة».. مناقشة رفع كفاءة قطاع «النقل الجوي»

في إطار تنفيذ تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وضمن المبادرات والمشروعات الاستراتيجية المستهدفة، عقد رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الحكومة والمشروعات الاستراتيجية، نيابة عن وزير المواصلات، وبحضور باقي أعضاء اللجنة، الاجتماع الثاني لمتابعة إنشاء شركة طيران.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة “توصيات المكاتب الاستشارية الدولية بشأن إطلاق الشركة، واعتمدت الجدول الزمني لتنفيذ المبادرة في موعدها المحدد”.

ويأتي هذا المشروع ضمن “جهود تطوير وصيانة المطارات الليبية، وبهدف رفع كفاءة قطاع النقل الجوي وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وفق أعلى المعايير الدولية”.