تنفيذاً لتعليمات الطرابلسي… طرابلس تشهد تحركاً أمنياً مكثفاً لبسط سلطة القانون

تشهد العاصمة الليبية طرابلس انتشاراً أمنياً مكثفاً ضمن قافلة أمنية موحدة تنفّذها وزارة الداخلية، في إطار الخطة الأمنية المشتركة، وبناءً على تعليمات وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي.

وشاركت في الحملة مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية التابعة للوزارة، في تحرّك موحّد يهدف إلى فرض سلطة القانون والتصدي لأي مظهر من مظاهر الفوضى، إضافة إلى ضبط المخالفات التي تهدد السلامة العامة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المركبات المعتمة المخالفة للقوانين، وأخرى لا تحمل لوحات معدنية، بالإضافة إلى مركبات مصفحة وأخرى ذات طابع عسكري، وذلك في سياق جهود الوزارة المتواصلة للحد من الظواهر الأمنية السلبية داخل المدينة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن هذه القوافل الأمنية تأتي ضمن خطة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وبسط الأمن وترسيخ هيبة الدولة في الشارع العام، مشددة على استمرار تنفيذ مثل هذه الحملات لحماية المواطنين وتحقيق الأمن داخل العاصمة.