تنفيذاً لتعليمات النيابة.. القبض على متهمين بقضايا جنائية في تاجوراء

تمكنت وحدة التحري والتحقيقات التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط مطلوبين لدى النيابة العامة، وذلك تنفيذاً لتعليمات النيابة بشأن ملاحقة وضبط المطلوبين وتقديمهم للعدالة.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، جاء في التفاصيل، أنه تم القبض على المدعو “و.ع.م.ال”، المطلوب على ذمة القضية رقم (2023/349)، بالإضافة إلى المدعو “ط.س.ال”، بالتعاون والتنسيق مع مركز شرطة 25 فبراير بمديرية أمن تاجوراء.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.