ضبط متهم بالاستيلاء على أرض زراعية في طرابلس

بناءً على تعليمات صادرة عن النائب العام الصديق الصور، تمكنت إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط المدعو (و.ع.ال)، المطلوب في قضية استيلاء على أرض زراعية تقع بمحلة الكرامة في طرابلس، وتبلغ مساحتها (4) هكتارات و(4,590) مترًا مربعًا.

وجرى إحالة المتهم موقوفًا إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الجهات المختصة أن الأرض المعنية قد أُعيدت إلى مالكها الشرعي خلال الفترة الماضية، بعد تنفيذ قرار الإخلاء الصادر عن النائب العام، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.