تنفيذًا للعطاء العام.. شحنة أدوية إيطالية تصل مخازن «الإمداد الطبي» في طرابلس

أعلن جهاز الإمداد الطبي عن وصول شحنة جديدة من الأدوية العامة إلى المخازن الرئيسية التابعة له، مورّدة من شركة Lachifarma الإيطالية، وذلك ضمن جهود الجهاز المستمرة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية، وضمان استمرارية الخدمات الصحية في مختلف المرافق الطبية بجميع أنحاء البلاد.

وأكد الجهاز أن عملية توزيع الشحنة ستتم وفق الخطة المعتمدة، وبناءً على الاحتياجات الفعلية والطلبات المقدمة من الجهات الصحية، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لضمان سلامة التوزيع وكفاءته.

وتُعد هذه الشحنة جزءًا من تنفيذ بنود العطاء العام للإمداد الطبي، والذي يهدف إلى تأمين الأدوية الأساسية ورفع مستوى الجاهزية في القطاع الصحي، بما يُمكّن المرافق الصحية من تلبية احتياجات المرضى في الوقت المناسب.

وجدد جهاز الإمداد الطبي التزامه الكامل بضمان توفر الأدوية ووصولها إلى مستحقيها، دعمًا لكفاءة المنظومة الصحية، وحرصًا على استدامة تقديم الرعاية الطبية في كافة ربوع ليبيا.