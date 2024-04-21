تنفيذ أكبر مشروع للإمداد المائي بين رأس لانوف وأبوقرين

أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، عن “تنفيذه لأكبر مشروع للإمداد المائي بين مدينتي رأس لانوف وأبوقرين، بمسافة تقدر بنحو 348 كيلومترا”.

وبحسب بيان للجهاز نشره على صفحته الرسمية، “يهدف المشروع إلى حل مشكلة نقص المياه في البلديات الواقعة بين المنطقتين، من خلال تنفيذ خزانات مياه تتفاوت سعتها التخزينية من “1500 إلى 5″ آلاف متر مكعب، كما تشمل خطة المشروع إقامة شبكات لتوصيل المياه إلى المنازل في تلك البلديات”.

هذا وينفذ الجهاز أيضا “عددا من مشاريع المياه الأخرى، من أبوقرين غربا إلى منطقة السدرة شرقا وحدود مدينة سرت جنوبا”.

يذكر أن “هذا المشروع هو الأول والأكبر من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى توفير المياه الصالحة للشرب لسكان البلديات الواقعة على طول مسار خط الإمداد المائي، وتنفيذ شبكات رئيسية وفرعية لتوصيل مياه الشرب للمنازل، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لفتح المسارات ورصف الطرق”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

بمسافة تـقـدر بـ348.7 كيلومتر من رأس لانوف شرقاً الي أبـوقرين غرباً ،يُنـفذ جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق أكبر… تم النشر بواسطة ‏جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق‏ في الجمعة، ١٩ أبريل ٢٠٢٤