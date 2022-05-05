تنفيذ أول محطة حاويات متكاملة بالمنطقة الحرة مصراتة

أعلنت المنطقة الحرة بمصراتة، عن استمرار أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع رصف ساحة الحاويات المحاذية للأرصفة الجديدة داخل ميناء المنطقة الحرة مصراتة على مساحة 50 ألف متر مربع.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، أعمال الرصف والبنية التحتية وساحة مجهزة لتشغيل الحاويات المبردة ومنظومة الانارة ونظام إطفاء الحرائق تحت إشراف إدارة الشؤون الفنية.

يُشار إلى أن هذه هي أول محطة حاويات يتم تنفيذها على مستوى الموانئ الليبية.

والمنطقة الحرة مصراتة هي منطقة محررة من كافة القيود الضريبية والجمركية والتجارية والنقدية وغيرها باستثناء ما يتعلق منها بالعقيدة والأمن الوطني والقومي والصحة وحماية البيئة، تأسست سنة 2000م على مساحة (2,739) هكتار شاملة ميناء مصراتة البحري مع توسعات مستقبلية تصل إلى مساحة (20,000) هكتار.

وتعتبر المناطق الحرة من المشاريع الاقتصادية التي لها عائد تجاري ومردود اقتصادي واجتماعي إيجابي يرتكز في محصلته على نمو متوسط دخل الفرد وتحسين الحياة المعيشية للمواطن التي هي الهدف النهائي لأي نشاط اقتصادي داخل منظومة التنمية، وهي تعتبر كغيرها من المشاريع الاقتصادية الأخرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني كتخفيف القيود الجمركية على حركة التجارة وتقليل معوقات انتقال رؤوس الأموال وانتشار بعض الصناعـات التي تقـوم علـى التصديـر إلى الخارج، وتوفير فرص العمل للعمالة المحلية، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وزيادة صادرات الدولة إلى الخارج، وتعظيم دور الموانئ والمطارات، واستقدام تكنولوجيا متطورة في كل المجالات، وتدريب العمالة الوطنية عليها، ومنها ما يتعلق بالعائد على المستثمرين والمشروعات كاستفادة رؤوس الأموال المستثمرة والمشروعات من الإعفاءات الجمركية والضريبية، والاستفادة من البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتوفيرها لهذه المشروعات في المناطق الحرة، وتقليل تكاليف وأسعار المنتجات، وتسويق إنتاج المشروعات في أسواق الدول المجاورة.