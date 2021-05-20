تنفيذ استحقاق 24 ديسمبر.. محور لقاء السفير الأمريكي بعقيلة صالح

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالعاصمة المصرية القاهرة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء بحث تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المحلية والدولية لتنفيذ خارطة الطريق لاسيما الدور الهام لمجلس النواب خلال هذه المرحلة.

وأكد الطرفان على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر القادم.

من جانبه أكد السفير نورلاند على أن اعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد الميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب.

ونقلت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على فيسبوك عن نورلاند قوله: “شجعني التزام رئيس مجلس النواب صالح بانتخابات ديسمبر خلال اجتماعنا الأول منذ أن أصبحت مبعوثًا خاصًا.. ستكون قيادته ضرورية لتوفير الأساس الدستوري والقانوني لانتخابات 24 ديسمبر”.