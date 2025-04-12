تنفيذ ثاني حكم إعدام رمياً بالرصاص بأمريكا.. والقبض على عصابة خطيرة في بريطانيا

أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية “إخماد حريق اندلع، في محيط مؤسسة “سوجيديا” بميناء الجزائر العاصمة”.

وأوضح بيان للحماية المدنية أن “مصالحها “تدخلت عند الساعة 20:38 لإخماد حريق بمؤسسة (سوجيديا) بميناء الجزائر ببلدية الجزائر الوسطى دائرة سيدي محمد”.

الولايات المتحدة.. تحطم طائرة صغيرة جنوب فلوريدا

أعلنت شرطة مدينة بوكا راتون جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، “تحطم طائرة صغيرة صباح، بالقرب من طريق سريع رئيسي وخطوط للسكك الحديدية”.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن “النيران اشتعلت في الطائرة، وتصاعدت منها سحابة كبيرة من الدخان، ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وما إذا كان هناك أي ناجين”.

الولايات المتحدة.. تنفيذ ثاني حكم إعدام رميا بالرصاص

في ثاني إعدام من هذا النوع بالولاية خلال أسابيع، نفذت سلطات ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، حكم الإعدام رميا بالرصاص في محكوم أدين بعدة جرائم، وقالت السلطات: “إن الرجل (42 عاما) قتل بعدة طلقات نارية”.

وأفادت صحيفة “دايلي جازيت” في كارولينا الجنوبية بأن “الرجل الذي تم إعدامه ارتكب سلسلة من الجرائم العنيفة في عام 2004”.

يذكر أن كارولينا الجنوبية، “أعادت السماح بخيار تنفيذ حكم الإعدام بواسطة فرقة إطلاق النار في عام 2021″، وفقا لمنظمة مركز معلومات عقوبة الإعدام.

ويوم 7 مارس، “نفذت كارولينا الجنوبية أول حكم إعدام بواسطة فرقة إطلاق النار في الولايات المتحدة في 15 عاما، وفي الحالتين، اختار السجينان هذه الطريقة بدلا من الطرق الأخرى المتاحة”.

بريطانيا.. الحكم على عصابة استخدمت كبد الأوز وصدور البط لإخفاء كوكايين بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني

أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات في بريطانيا “صدور أحكام بالسجن على تجار مخدرات استخدموا كبد الأوز وصدور البط لإخفاء كوكايين بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني في شاحنتهم”.

ووفق الوكالة، “صدر الحكم بسجن مايكل كيتينج (56 عاما) وشقيقه ماثيو كيتينج (49 عاما) وتنفير حسين (46 عاما) وبيير لابيل (48 عاما) في محكمة التاج في هوف، بعد أن كشف تحقيق أجرته الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات أنهم كانوا وراء محاولة فاشلة لتهريب 97 كيلوجراما من الكوكايين إلى داخل المملكة المتحدة”.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، “أوقف عناصر قوة الحدود شاحنتهم في نوفمبر 2019 عندما دخلت نيوهيفن، وهي مدينة ساحلية جنوبية في شرق ساسكس، وعند إزالة حمولة الطعام الباهظ الثمن من السيارة، اكتشف الضباط المخدرات مخبأة تحت أرضية مزيفة، وأظهر التحقيق أن سائق الشاحنة لم يكن متورطا في الجريمة”.

حادث في مترو أنفاق سيئول

انتشل رجال الإنقاذ الكوريون الجنوبيون رجلا من موقع للبناء انهار في مترو الأنفاق بالقرب من سيئول، فيما يستمر البحث عن رجل آخر محاصر تحت الأنقاض.

وقال إيم جوانج-سيك، المسؤول في إدارة الإطفاء في مدينة حوانجميونغ، “قبل وقوع الحادث بقليل، تم إخلاء الموقع بعد تنبيه السلطات إلى خطر الانهيار، حيث اكتشفوا العديد من الشقوق في الأعمدة المستخدمة لبناء الأنفاق تحت الأرض، وبعد فترة وجيزة، وقع الانهيار وتسبب بتحطم جزء من الطريق فوق الأرض وإتلاف العديد من المباني القريبة”.