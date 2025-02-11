تنفيذ عملية إجلاء إنساني لـ«139 لاجئاً» من جنسيات مختلفة

في إطار الجهود المستمرة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي، جرت اليوم الثلاثاء، عملية إجلاء إنساني لـ 139 لاجئاً من جنسيات مختلفة عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، وذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبالتعاون مع الحكومة الإيطالية.

وجرت عملية الإجلاء الإنساني “وفق ترتيبات مسبقة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجانب الإيطالي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث تم توفير الخدمات اللوجستية والمساهمة في تنفيذ عملية الإجلاء لهذه الفئات الهشّة”.

وأكدت وزارة الداخلية “أهمية تشجيع بقية الدول الأوروبية على تبنّي مبادرات مماثلة في إطار سياسة تقاسم الأعباء والمسؤوليات فيما يتعلق ببرنامج الإجلاء الإنساني وإعادة التوطين في دولة ثالثة خارج ليبيا، بما يضمن حماية حقوق اللاجئين وفق المعايير الدولية”.

في إطار الجهود المستمرة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية المكلّف لواء عماد مصطفى… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٥