خطوة لتحديث البنية الأمنية.. دمج مديريتَي أمن تاجوراء والقره بوللي

نفّذت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية قرار الوزير المكلف رقم (645) لسنة 2025، القاضي بضم وتنظيم مديريتي أمن تاجوراء والقره بوللي تحت مسمى “مديرية أمن تاجوراء”.

وأعلنت اللجنة المكلفة بعملية التسليم والاستلام عن استكمال مراسم الضم والدمج بين المديريتين، بما في ذلك تسليم كافة الأصول الثابتة والمنقولة والأسلحة إلى المديرية الجديدة.

وبذلك، دخل القرار حيّز التنفيذ الفعلي، في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل الأمني وتعزيز كفاءة الأداء ضمن خطة الوزارة لتحديث البنية الأمنية ورفع مستوى التنسيق الميداني.