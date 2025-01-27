تنفيذ مداهمات دقيقة ومُحكمة في مدينة العجيلات

أعلنت المنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، أنه “وفي إطار استكمال المرحلة الأولى من العمليات الأمنية، تم بدء تنفيذ مداهمات دقيقة ومُحكمة على أوكار الجريمة في مدينة العجيلات، وذلك استكمالاً للعملية الأمنية التي أُطلقت في مدينة الزاوية“.

وتأتي هذه التحركات “ضمن الخطة العسكرية الهادفة إلى فرض هيبة الدولة، تعزيز قوة القانون، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكدت المنطقة “على ضرورة ابتعاد المدنيين عن الأماكن والأوكار المشبوهة نظراً لاستمرار العمليات العسكرية، كما تدعو المواطنين كافة إلى التعاون والتواصل معها للإبلاغ عن أي أوكار مشبوهة أو مجموعات خارجة عن القانون، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها”.