تنفيذ مركز صحي في القواسم ومدرسة جديدة في أوجلة

في إطار الجهود المتواصلة، التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية للرفع من الخدمات الصحية، تم الانتهاء من مشروع تأهيل وتطوير وتحوير المركز الصحي القواسم وتسليمه لإدارة الخدمات الصحية غريان.

ويتكون المركز من عيادات تخصصية، وقسم الإسعاف والطوارئ ، وجناح للأشعة، وصالة للعمليا، ومعمل للتحاليل، وغرف للإيواء، بالإضافة إلي صيدلية مع مخزن للأدوية ومكونات إدارية وخدمية وتخصصية أخرى.

كما أعلن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إنهاء أعمال إنشاء مدرسة ببلدية أوجلة، بقدرة استيعابية 360 طالبا، مزودة بكافة المرافق المطلوبة، ضمن مشاريع عودة الحياة لتطوير المرافق التعليمية.

وتم تنفيذ مشروع المدرية تحت إشراف مكتب مشروعات أجدابيا.

وضمن نفس الخطة، تواصل شركة الخدمات العامة ـ طرابلس بالتعاون مع شركة الأشغال العامة ـ طرابلس، تنفيذ أعمال موقف السيارات الأول في كورنيش حي الأندلس البحري تخفيفا للازدحام، مع تنفيذ خدمات تصريف مياه الأمطار وأعمدة إنارة.