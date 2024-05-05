تنفيذ مشروع مطار طرابلس العالمي.. أهم محاور اجتماع «الدبيبة» بوزارة المواصلات

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا اليوم الأحد، مع وزير المواصلات محمد الشهوبي، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالطيران الجوي.

وحضر الاجتماع رئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك، ومدير مصلحة المطارات محمد بيت المال، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وعدد من مديري الإدارات بمصلحة المطارات.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة بأن الاجتماع خُصِص لمتابعة خطة مصلحة المطارات لتفعيل المطارات المحلية، وتوفير التجهيزات اللازمة لها، ومتابعة الإجراءات التنفيذية لمصلحة الطيران المدني بشأن فتح وجهات دولية جديدة وتنفيذ متطلبات منظمة الطيران العالمية لرفع التجميد عن المطارات الليبية.

كما ناقش الاجتماع الجدول الزمني لتنفيذ محطة الركاب بمطار طرابلس العالمي، والأعمال الإضافية للتشغيل وحصر الأعمال المنفذة بالمشروع الرئيس لتنفيذ المطار.

وأكد شليبك أن مصلحة الطيران المدني تعمل بشكل مهني مع المنظمات الدولية بهدف تنفيذ المتطلبات الدولية لرفع الحظر الجوي، والتعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتوريد وتركيب منظومات مساعدة ملاحية ومحطات لمراكز الملاحة الجوية، والتي ستساهم في رفع الحظر.

كما قدم العبش موقفا بشأن الجدول الزمني لتنفيذ محطة الركاب بكافة ملحقاتها والأعمال المدنية والكهربائية لبدء العمل، مؤكدا أن الأعمال تسير بشكل جيد.

بدوره أكد الشهوبي عودة رحلات الخطوط الملكية الأردنية والخطوط القطرية من وإلى ليبيا الشهر الجاري، مشيرا إلى أن المناقشات قائمة مع الخطوط الجوية السعودية لاستئناف رحلاتها.

هذا وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة توفير التجهيزات اللازمة للمطارات المحلية وفق متطلبات مصلحة الطيران من أجل تسهيل حركة المواطنين بين المدن الليبية، موجها بضرورة التركيز على استكمال محطة الركاب بمطار طرابلس العالمي وفق الجدول الزمني المعتمد، وبدء الإجراءات التعاقدية لتنفيذ المشروع الرئيسي لتنفيذ مطار طرابلس العالمي المتوقف منذ عام 2010م، بعد مراجعة التصاميم والدراسات الفنية.

كما وجه الدبيبة مصلحة الطيران المدني بضرورة التواصل مع المنظمات ذات العلاقة برفع الحظر عن الدولة الليبية، والعمل على افتتاح وجهات طيران دولية جديدة.