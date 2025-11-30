تنويه مروري.. أعمال إصلاح في «تحويرة البيفي»

أعلن مكتب شؤون المرور في مديرية أمن طرابلس عن حدوث هبوط بالطريق في تحويرة البيفي باتجاه الغرب، محذرًا من تأثير ذلك على انسيابية حركة السير في المنطقة.

وأكدت المديرية أن الجهات المختصة باشرت أعمال الصيانة والإصلاح بشكل عاجل لإعادة الوضع إلى طبيعته وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

ودعت المديرية السائقين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات المرورية إلى حين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ويأتي هذا الهبوط في ظل زيادة الضغط على شبكة الطرق في طرابلس خلال الفترة الأخيرة، إذ تشهد المدينة حركة مرور كثيفة تتأثر سريعًا بأي أعطال بنية تحتية، وتعمل الجهات المختصة على تنفيذ عمليات صيانة لتعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث المرتبطة بتدهور الطرق.

وتواجه بعض الطرق في العاصمة طرابلس مشكلات متكررة متعلقة بالهبوطات الأرضية وتآكل الطبقات الإسفلتية، نتيجة الأحمال المرورية العالية وقدم بعض البنى التحتية، وشهدت الأعوام الماضية عدة عمليات صيانة مماثلة لمعالجة هذه المشكلات وتحسين جودة الطرق.