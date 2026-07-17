تنبيه مروري في طرابلس.. إغلاق طرقات وتحويل «حركة السير»

أعلنت مديرية أمن طرابلس إغلاق الإشارة الضوئية السدرة لمدة يومين، بهدف تمكين الشركة المنفذة من البدء في أعمال البنية التحتية بالموقع، وذلك بالتزامن مع فترة العطلة لتقليل تأثير الإغلاق على حركة السير.

وأفاد مكتب شؤون المرور والتراخيص بمديرية أمن طرابلس، في تنويه مروري، بأن المركبات القادمة من الجنوب يمكنها استخدام طريق السدرة كمسار بديل خلال فترة تنفيذ الأعمال، بما يساعد على تنظيم حركة المرور وتجنب الازدحام في المنطقة.

ودعا المكتب جميع السائقين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية، واستخدام الطرق البديلة المحددة، حفاظًا على سلامتهم وضمان استمرار انسيابية حركة المركبات خلال فترة الإغلاق.

وتأتي أعمال البنية التحتية ضمن مشاريع تطوير وتحسين الطرق داخل مدينة طرابلس، حيث تتطلب بعض مراحل التنفيذ إغلاقًا مؤقتًا لبعض المسارات أو الإشارات المرورية لضمان إنجاز الأعمال وفق الخطط المعتمدة.

وتعمل الجهات المختصة على تنظيم حركة المرور بالتزامن مع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بهدف تحسين كفاءة الطرق ورفع مستوى الخدمات داخل العاصمة.