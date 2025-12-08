«أمن طرابلس» تحذّر السائقين من مخاطر على جسر الدرن

نوهت مديرية أمن طرابلس إلى أن جسر الدرن باتجاه الشرق يشهد تلوثًا نتيجة تسرب زيوت ومواد منزلقة، مما قد يشكل خطرًا على مستخدمي الطريق، وحثت السائقين على توخي الحذر والحيطة أثناء عبور الجسر.

وفي هذا الإطار، بدأت دوريات النجدة والدعم المركزي مباشرة مهامها في الموقع للتعامل مع الوضع وتنظيم الحركة المرورية، وضمان سلامة السائقين والحد من وقوع الحوادث.

وتواصل الجهات المعنية جهودها لضمان السلامة العامة، وسيتم متابعة الوضع حتى إزالة كافة المخاطر وتأمين الجسر بشكل كامل.

ويعد جسر الدرن أحد الطرق الحيوية في طرابلس، ويشهد حركة مرور كثيفة يوميًا، وقد تعرضت طرق المدينة سابقًا لحوادث نتيجة تراكم الزيوت أو الأمطار، ما دفع مديرية الأمن إلى تكثيف الدوريات واتخاذ إجراءات وقائية للتقليل من المخاطر، ويدخل هذا ضمن جهود السلطات لضمان سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق.