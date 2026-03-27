تنويه من القنصلية الليبية بإسطنبول للمواطنين الليبيين

دعت القنصلية العامة الليبية في إسطنبول المواطنين الليبيين المقيمين في تركيا إلى حمل وثائقهم الرسمية بشكل دائم، في أعقاب إطلاق السلطات التركية حملة أمنية موسعة في المدينة.

وقالت القنصلية، في بيان طالعته “عين ليبيا”، إن الحملة التي تحمل اسم “إسطنبول السليمة” تستهدف تعزيز الأمن داخل المدينة، مشددة على ضرورة التزام المواطنين الليبيين بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأضاف البيان أن على المواطنين حمل جوازات سفرهم وبطاقات الإقامة أثناء تنقلهم داخل إسطنبول وخارجها، لتفادي أي مساءلة قانونية خلال فترة تنفيذ الحملة.

ودعت القنصلية في ختام بيانها إلى التواصل معها في الحالات الطارئة، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم اللازم للمواطنين.