تنويه من المفوضية بشأن توقيت عمل لجان توزيع «بطاقة الناخب»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن عمل لجان توزيع بطاقة الناخب سيستمر يومي السبت والأحد، الموافقين 19 و20 تموز 2025، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

ودعت المفوضية المواطنين إلى الاستفادة من هذا التوقيت لاستلام بطاقاتهم الانتخابية، مؤكدة أن المشاركة في العملية الانتخابية تبدأ بالحصول على البطاقة.

هذا وتشير دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى استمرار عملية توزيع بطاقات الناخبين خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى سعي حثيث لرفع نسب المشاركة الشعبية في الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود تبذلها المفوضية لتسهيل وصول المواطنين إلى مراكز التوزيع، عبر تمديد ساعات العمل وتوفير فرص إضافية للحصول على البطاقة، التي تمثل الخطوة الأولى نحو الإدلاء بالصوت والمساهمة في رسم المسار السياسي المقبل للبلاد.

وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة، نظراً لتعثر العملية الانتخابية في ليبيا خلال السنوات الماضية بسبب الانقسامات السياسية والتحديات الأمنية، حيث يُنظر إلى الانتخابات المقبلة كفرصة لإعادة بناء الشرعية وتوحيد المؤسسات. كما تعكس دعوة المفوضية استعدادها اللوجستي والفني لتنظيم الاستحقاق، في ظل توقعات بمشاركة واسعة في حال توفر الظروف الملائمة.