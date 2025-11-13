تنويه هام للسائقين.. إغلاق جزئي لـ«الطريق السريع»

أعلن مكتب شؤون المرور عن تنفيذ إغلاق جزئي للطريق السريع تحت كوبري الخضراء في الاتجاهين (شرقًا وغربًا)، ابتداءً من منتصف ليلة 13 نوفمبر 2025، وذلك نتيجة أعمال فنية ميدانية جارية في الموقع.

وبحسب مديرية أمن طرابلس، سيستمر الإغلاق لفترة وجيزة حتى ساعات الصباح الأولى، مع تمرير المركبات بشكل جزئي لضمان استمرار الحركة المرورية. وقد تم وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية حول الموقع، كما تكفلت دوريات المرور والنجدة بتأمين المكان وتنظيم حركة السير لضمان انسيابها بسلاسة وأمان.

ودعا مكتب شؤون المرور جميع السائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية وتخفيف السرعة عند المرور بمنطقة الأعمال، حفاظًا على سلامتهم وسلامة فرق الصيانة.