تنويه هام من مديرية أمن طرابلس حول إغلاق «الطريق الساحلي»

أعلن مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس أن دوريات قسم المرور السريع ستتولى إقفال الطريق الساحلي (تحويرة البيفي) من الاتجاهين (الشرق والغرب) اعتبارًا من ليلة الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025 وحتى مساء الجمعة، وذلك لتمكين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق من تنفيذ أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار بالبيفي.

ودعا المكتب جميع مستخدمي الطريق إلى توخي الحذر والالتزام بالسرعات المحددة، وعدم الوقوف أو التباطؤ بالقرب من مواقع العمل، وضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات المرورية الصادرة عن دوريات المرور السريع حفاظًا على سلامتهم وضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأكد مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتسهيل تنفيذ أعمال الصيانة وتحسين البنية التحتية لشبكة الطرق داخل المدينة.