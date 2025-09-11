«تنين الحسم 25».. أمريكا واليابان تطلقان أضخم مناورات عسكرية مشتركة

انطلقت اليوم الخميس، أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة واليابان تحت اسم “تنين الحسم 25″، لتشمل ثلاث مناطق استراتيجية في اليابان، بهدف اختبار سيناريوهات الدفاع في الجبهات الجنوبية والوسطى والشمالية، وتعد هذه المناورات المرة الأولى التي يتم فيها تجربة منظومة الصواريخ الأمريكية المتوسطة المدى “تايفون” على الأراضي اليابانية.

ووفقاً لوزارة الدفاع اليابانية، ستستمر التدريبات حتى 25 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 14 ألف جندي من قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ونحو 5 آلاف عنصر من القوات الأمريكية، شاملة مشاة البحرية والجيش والبحرية والقوات الجوية، وستنشر الولايات المتحدة منظومة “تايفون” مؤقتاً في قاعدة إواكوني الجوية بمحافظة ياماغوتي.

وتتضمن المناورات عمليات إنزال قتالي، ورمايات حية، واستخدام أنظمة مدفعية وصواريخ متقدمة مثل “هيمارس” و”إم إل آر إس”، بالإضافة إلى صواريخ اليابان “تايب-12″، كما يُتوقع نشر منظومة الصواريخ الأمريكية المضادة للسفن “إنميسيس”، في قاعدة إشيغاكي بمحافظة أوكيناوا، وتشمل التدريبات أيضاً اختبارات لوجستية وتجربة المركبات غير المأهولة.

وأثار إطلاق “تنين الحسم 25” مخاوف على المستوى الدولي، حيث أعربت كل من الصين وروسيا عن رفضهما لنشر منظومة “تايفون”، محذرتين من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتسريع سباق التسلح في المنطقة.

وعلى الصعيد الداخلي الياباني، عبّر فرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في كيوشو عن احتجاجه على المناورات، خاصةً على نشر نحو 10 طائرات “أوسبري” في قاعدة كانويا، داعياً الحكومة اليابانية إلى رفض التدريبات والدفع نحو تحقيق السلام عبر الحوار والدبلوماسية.

تأتي هذه المناورات في وقت يتصاعد فيه التوتر العسكري في شرق آسيا، وسط سباق تسلح متسارع وإصرار الولايات المتحدة واليابان على تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة لمواجهة أي تهديدات محتملة في المنطقة.