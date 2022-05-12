تهتك بالدماغ.. تعرّف على نتائج التشريح الأولي لجثمان «أبو عاقلة»

كشف مدير المعهد العدلي في جامعة النجاح الوطنية، بمدينة نابلس ريان العلي، أنّ مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، أُصيبت برصاصة قاتلة في الرأس، أدت إلى تهتك في الدماغ وعظام الجمجمة.

وأضاف العلي، خلال مؤتمر صحافي بعد إجراء تشريح أوليّ لجثمان أبو عاقلة في المستشفى أنّ الإصابة واسعة، ويوجد تهتك كامل في مادة الدماغ وعظام الجمجمة، أُصيبت برصاصة قاتلة وتم التحفظ على مقذوف مشوّه وستتم دراسته مخبريًا.

وتابع العلي «نتهينا حاليًا من المرحلة الأولى وهي تشريح الجزء المهم وهو رأس الشهيدة، حيث أنّ الإصابة المباشرة كانت في الرأس».

وأوضح العلي أنّ الجثمان حوّل للتشريح بأمر من النائب العام للوقوف على السبب المباشر للوفاة، ومحاولة إيجاد أي أدلة لربطها بالجهة المسؤولة عن مقتل أبو عاقلة.

وأشار العلي إلى أن إطلاق النار تم من مسافة أبعد من متر، ولا يوجد أدلة أن الإطلاق كان أقرب من متر، مضيفا أنّ نوع الرصاصة متروك للمختبر الجنائي، وأنّ السلاح المستخدم، ذو سرعة عالية جدًا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن الصحافية أبو عاقلة، قُتلت، صباح الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، في مدينة جنين”.

والصحافية أبو عاقلة، من مواليد مدينة القدس، عام 1971، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام، من جامعة اليرموك بالأردن. وتحمل أبو عاقلة، الجنسية الأميركية.