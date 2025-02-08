تهديد أمريكي لرئيس عربي بمصير «الأسد».. ومطالبات بالاعتذار!

شن السيناتور الأمريكي جو ويلسون، عضو الكونغرس عن ولاية كارولاينا الجنوبية، هجومًا على الرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرا إياه “دكتاتورا”، داعيا إلى “فرض عقوبات على تونس حتى عودة الديمقراطية”.

وردا على ذلك، طالبت النائبة التونسية، فاطمة المسدي، السيناتور الأمريكي جو ويلسون، بالاعتذار عن تصريحاته تجاه الرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرة أنها “تدخل سافر” في الشؤون الداخلية لتونس.

ووصفت المسدي في منشور على حساباتها في مواقع التواصل، تهديدات ويلسون، التي قال فيها إن “سعيد” قد يشهد مصير “بشار الأسد” بأنها “تجاوزت الحدود”، وأكدت أن “الرئيس التونسي يمثل الشعب بتفويض شعبي كامل”.

وفي ردٍ على المسدي، أصر ويلسون على موقفه، قائلاً في رسالة عبر منصة “إكس” إنه “لن يعتذر عن الدفاع عن الديمقراطية”، وأن “تونس ستواجه مصيرا مشابها للنظام السوري السابق”.

هذا و”يشهد الرئيس تونسي قيس سعيد، تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مع تأكيده المستمر على رفض التدخلات الخارجية في شؤون تونس”.