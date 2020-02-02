تهديد «كورونا» يُفضي إلى اجتماع موسع لقطاع الصحة

ناقش الاجتماع استعدادات المصحات والمستشفيات داخل ليبيا. [المركز الوطني لمكافحة الأمراض]

احتضن مركز عمليات طوارئ صحة المجتمع، التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اجتماعاً الأحد، على مستوى وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بأن الاجتماع يأتي لبحث مستجدات إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وترأس الاجتماع وزير الصحة المفوض د.احميد عمر, ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس د. أيمن سيف النصر, ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين بشير النجار, ونائب مدير عام المركز الوطني د.حسين بن عثمان.

وخلال الاجتماع استعرض مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الترتيبات والإجراءات المتخذة من قِبل المركز للحد من خطر دخول فيروس كورونا إلى ليبيا.

كما استعرض المنسق الوطني للوائح الصحية د.عمر الأحمر الوضع الوبائي العالمي والوضع الصحي لليبيا، والإجراءات التي يجب أن يتم تكثيف العمل عليها للحفاظ على البلاد خالية من الفيروس.

وناقش الاجتماع الخطوات والإجراءات الاحترازية في المنافذ البرية، الجوية والبحرية، للتقليل من خطر دخول فيروس كورونا الجديد للبلاد، وكيفية تطوير هذه الإجراءات وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة.

كما ناقش الاجتماع استعدادات المصحات والمستشفيات داخل ليبيا للوقاية من المرض وزيادة تعزيز برنامج الرصد والتقصي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

هذا وحضر الاجتماع أيضاً، د.سالم أبوقصة مدير مستشفى الاستقلال ” الخضراء سابقا”، و د.البهلول بن رمضان مدير مستشفى طرابلس المركزي، و د.نبيل العجيلي مدير مستشفى طرابلس الجامعي” الطبي”، ومنسق البرنامج الوطني للوائح الصحية د.عمر الأحمر، ومدير إدارة مكافحة الدرن والجذام د.محمد الفرجاني، ومدير إدارة الصيدلة د. صلاح الدين التريكي، ومدير مكتب الرقابة الصحية الدولية أ. رمضان البكوش، ورئيس قسم الرصد والتقصي بالمركز الوطني د.محمد الفقيه، ومسؤول مركز عمليات طوارئ طب المجتمع د.محمد العزيبي، ومسؤول التواصل والإعلام د.محمد الجازوي، ومدير مكتب التعاون الفني د. عبير البخاري، ومدير إدارة برامج الحماية وتعزيز الصحة د. أمينة الحميدي.