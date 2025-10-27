تهم تجسس جديد تواجه «إمام أوغلو» في تركيا.. نقل بيانات السكان بدعم خارجي

كشف الادعاء التركي عن توجيه تهم تجسس جديدة ضد عمدة إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو.

وتركز التحقيق على صلات مزعومة بين حملة إمام أوغلو الانتخابية ورجل أعمال أُلقي القبض عليه في يوليو الماضي بتهمة القيام بأنشطة استخباراتية لصالح حكومات أجنبية، فيما شملت التهم أيضًا المدير السابق لحملته نجاتي أوزكان والصحفي ميردان يانارداج.

وتشير التحقيقات إلى أن إمام أوغلو، الذي يخضع للحبس الاحتياطي منذ مارس الماضي بتهم فساد، يُشتبه بأنه نقل بيانات شخصية عن سكان إسطنبول مقابل الحصول على تمويل خارجي لحملته الانتخابية.

وتأتي هذه التهم في وقت تشهد فيه تركيا توترات سياسية متزايدة، حيث اعتبر مراقبون أن الاتهامات الجديدة تستهدف الضغط على خصوم سياسيين وإحداث نوع من التأثير على الساحة الحضرية والسياسية الأكثر تأثيرًا في البلاد.

ورد إمام أوغلو على هذه الاتهامات بوصفها هراء، مؤكدًا عبر بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن حتى الادعاء بأنه قام بحرق روما كان سيكون أكثر مصداقية، مشددًا على أن كفاحه ضد هذه العقلية التي تسعى لتدمير مستقبل الدولة يزداد قوة.

وشهدت المحكمة تجمع المئات من أنصاره خارج قاعة المحكمة الرئيسية في إسطنبول أثناء استجوابه الأحد، في مشهد يعكس حجم التأييد الشعبي الكبير له، فيما مثل هذا الحشد دلالة على أن المعركة القانونية والسياسية لإمام أوغلو لم تقتصر على الأوراق القانونية بل امتدت إلى الشارع والشارع الرقمي أيضًا.

ويعد هذا التحقيق خطوة جديدة في سلسلة الإجراءات القضائية ضد إمام أوغلو، الذي يُعد أحد أبرز الوجوه المعارضة في تركيا، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في إسطنبول وبقية البلاد، ويثير تساؤلات حول مصير الانتخابات المحلية المقبلة ومستقبل الحراك المدني والسياسي في العاصمة الاقتصادية لتركيا.

الرئاسة التركية تعتبر انسحاب “حزب العمال الكردستاني” من تركيا خطوة إيجابية لتعزيز الديمقراطية

أكدت الرئاسة التركية أن قرار “حزب العمال الكردستاني” بسحب عناصره من تركيا والشريط الحدودي يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، من شأنها أن تسهم في تعزيز السياسة الديمقراطية والاستقرار في البلاد.

وكتب جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، في منشور على منصة إن سوسيال أن انسحاب المقاتلين من الأراضي التركية، استجابة لدعوة مؤسس الحزب عبد الله أوجلان لحل الحزب ووقف العنف، يُعد خطوة إيجابية تستحق الترحيب، مشيرًا إلى أن تركيا تراقب العملية عن كثب.

وشدد يلماز على أهمية استمرار اتخاذ خطوات ملموسة للوصول إلى تصفية كاملة للتنظيم بكل عناصره في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن زوال ظلال السلاح والإرهاب سيفتح الباب أمام تعزيز الديمقراطية والتركيز على التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.

وأضاف أن خلو تركيا والمنطقة من الإرهاب يشكل شرطًا أساسيًا للسلام والرفاه الداخلي، كما يعزز تماسك البلاد ويشكل ردًا قويًا على القوى التي تسعى لنسج فخاخ إمبريالية في المنطقة.

وأوضح أن عملية سحب العناصر المسلحة من داخل الحدود التركية إلى شمال العراق تجري وفق توجيهات عبد الله أوجلان، وضمن اتفاق ينسجم مع دعوته السابقة لحل الحزب ووقف العنف.

حرييت: “العمال الكردستاني” قد ينهي نشاطه في سوريا والعراق بعد انسحابه من تركيا

رجحت صحيفة “حرييت” التركية أن يكون سحب “حزب العمال الكردستاني” لمقاتليه من تركيا بمثابة خطوة تمهيدية لإنهاء نشاطه بشكل كامل في كل من سوريا والعراق.

وأوضح الكاتب عبد القادر صيلفي أن المسار الذي يتم تحت إشراف المخابرات التركية (MİT) يشمل عدة مراحل، منها إخلاء معاقل الحزب في شمال العراق وحلّ الحزب رسميًا.

وأضاف صيلفي أن المرحلة الأولى، المتمثلة في وقف الأنشطة العسكرية في تركيا وسحب القوات، قد تم إنجازها بالفعل، مما يمنح المسار السلمي “دفعة إضافية”.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان الحزب في مايو الماضي عن حل نفسه استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، الذي يقبع في السجون التركية منذ عام 1999.

وفي تطور آخر، أشار إلى أن نحو 30 مقاتلاً من الحزب قد أحرقوا أسلحتهم في السليمانية في يوليو الماضي، في خطوة تأمل أنقرة أن تكون بمثابة نهاية لصراع دام أكثر من 40 عامًا، ولكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر من استئناف العمليات العسكرية في حال عرقل الحزب المسار السلمي.