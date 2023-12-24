تواصل أعمال إزالة المباني العشوائية والعوائق بمنفذ رأس إجدير

واصلت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وشركة الخدمات العامة، اليوم الأحد، أعمال إزالة المباني المخالفة والمتهالكة والعشوائية بمنفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس، لليوم الثاني على التوالي.

وفي ذات السياق، عُقِد اليوم الأحد، اجتماع موسع بمنفذ رأس إجدير ضم أجهزة أمنية وخدمية، وذلك لمناقشة سير العمل في تطوير المنفذ من خلال ازالة المباني العشوائية والعوائق.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة وضع الحلول العاجلة للإشكاليات التي تواجه تطوير المنفذ من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية المكلفة بتطوير المنفذ لتشرع الجهات المنفذة في أعمال التطوير والتجهيز.

ومنحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتصف الشهر الجاري مهلة مدتها (72) ساعة لشاغلي المباني المخالفة للقانون بمنفذ رأس إجدير للبدء في إزالتها وهدمها.

وقامت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بتحديد وتعليم عدد من المباني التي تم إنشائها بالمخالفة للقانون بالمنفذ والتي استهدفت بالإزالة والهدم من قبل الجهات المختصة لغرض تطوير المعبر.

وتأتي هذه الأعمال من أجل تطوير المنفذ وفق الاتفاق بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي خلال المدة الماضية لحل المشاكل التي تواجه المنفذ وتذليل العقبات أمام حركة المسافرين وكذلك حركة تنقل البضائع بين البلدين.

عقد اليوم الأحد بمنفذ رأس إجدير البري اجتماعاً ضم مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ، ومدير شركة… تم النشر بواسطة ‏إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية‏ في الأحد، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣

حسب تعليمات وزير الداخلية المكلف وباشراف مباشر من قبل مدير ادارة انفاذ القانون ومدير شركة الخدمات العامة اليوم الأحد… تم النشر بواسطة ‏إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية‏ في الأحد، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣