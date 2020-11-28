تواصل أعمال السرقة والنهب لمكونات شركة الكهرباء

استنكرت الشركة العامة للكهرباء، تواصل أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم السبت، إن هذه الأعمال ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مما تسبب ذلك في معاناة إضافية للشركة والمواطن، بحسب الشركة.

وأشارت إلى أن مجموعة خارجة على القانون قامت بسرقة أسلاك خط الجهاد خمسة فرعية بن سعيد بإدارة توزيع زليتن لمسافة (900) متر مما تسبب في فصل التغذية الكهربائية على احد المحولات وانقطاع التيار الكهربائي على بعض المساكن والمزارع.