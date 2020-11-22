تواصل أعمال السرقة والنهب لمكونات شركة الكهرباء

استنكرت الشركة العامة للكهرباء، تواصل أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الأحد، إن هذه الأعمال ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مما تسبب ذلك في معاناة إضافية للشركة والمواطن، بحسب الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن مجموعة خارجة على القانون قامت بسرقة أسلاك مسافة (3150) متر ضغط عالي على خط القرارة بمنطقة قوقاس بإدارة توزيع المرقب مما تسبب ذلك في فصل التيار الكهربائي نحو (15) محول.

كما تم سرقة (200) متر ضغط منخفض على تفرع محول امهلهل بذات المنطقة، وكذلك سرقة (1350) متر ضغط عالي على خط بن إسليسلة مما أدى ذلك إلى فصل التيار الكهربائي نحو (9) محولات.