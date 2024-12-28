تواصل أعمال «تسليك منظومة تصريف مياه الأمطار» في طرابلس

تواصل الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أعمال شفط مياه الأمطار في عدة أماكن داخل منطقة ووسط طرابلس والعجيلات وغيرها من المناطق لإزالة العوائق المائية أمام السائقين ليتمكنوا من المرور بشكل سهل ويسير، وذلك في إطار الجهود لحل أزمة المختنقات المائية داخل الأحياء السكنية والطرقات.

كما قامت الشركة بأعمال تسليك منظومة تصريف مياه الأمطار في منطقة شارع عمر المختار أمام المجمع الاستثماري، إضافة لأعمال تسليك مختنقات مياه الأمطار طريق الشط أمام مصرف ليبيا المركزي، وحل مختنق أمام معهد النفط من قبل مركز خدمات طرابلس.

وقامت فرق الطوارئ بمركز خدمات طرابلس الجنوبي بمكتب خدمات شرق طرابلس بأعمال تسليك وتنظيف غرف تصريف مياه الأمطار.

كما نوهت الشركة لوجود كمية من مخلفات البناء و الحجار و القوارير داخل غرف تصريف مياه الأمطار .

ودعت المواطنين لدم رمي المخلفات على الطريق العام .