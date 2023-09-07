تواصل أعمال صيانة وتطوير الطريق الساحلي القاطع الغربي

باشرت صباح اليوم الخميس الشركات المنفذة لمشروع صيانة وتطوير الطريق الساحلي القاطع الغربي، الممتد من جسر الـ17 حتى رأس جدير، أعمالها في إطار خطة عودة الحياة لعام 2022.

ووفقاً لما ورد بمنصة “حكومتنا”: أن طول الطريق يبلغ حوالي 150 كيلومترًا، وينفذه جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والطرق بمشاركة 12 شركة محلية وتونسية.

وتهدف عملية الصيانة إلى تحسين السلامة المرورية ورفع كفاءة الطريق، وتشمل أعمال إصلاح الطبقة الإسفلتية وصيانة الأرصفة وتركيب الإشارات المرورية.

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة في عام 2024.