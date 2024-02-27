تواصل أعمال مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية

تواصلت اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي ” ومشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين والقانونيين وممثلين عن أسر الضحايا .

وبحسب مكتب الإعلام والتواصل بالمجلس الرئاسي الليبي فقد ناقشت الجلسة الأولى هذا اليوم أفضل الممارسات بشأن العفو والمساءلة وإعادة بناء سيادة القانون، من خلال العدالة الانتقالية وعرض مذكرة الأمين العام التوجيهية بشأن العدالة والعفو والعقوبات الخاصة والشروط، وعرض التجربة الليبية في مجال العفو ولمحة عامة عن القوانين السابقة .

وأضاف المكتب أن الجلسة الثانية خصصت لصياغة توصيات بشأن تعزيز المساءلة ودور العفو في عملية العدالة الانتقالية والمصالحة في ليبيا.