تواصل اجتماعات الترتيبات النهائية لاستكمال مشروع المصالحة

تواصلت اليوم الأربعاء، اجتماعات ملف مشروع المصالحة الوطنية، وإعداد صياغته النهائية، ووضع الهيكل التنظيمي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية، بمشاركة النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي.

وحضر الاجتماع ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وعدد من الخبراء والقانونيين والمختصين في هذا المجال.

وتتواصل هذه الاجتماعات بديوان المفوضية بطرابلس، بمشاركة نخبة من الخبراء من خلال المناقشة والدراسة المستفيضة لكل مسارات هذا المشروع الوطني.

ويسعى المجلس الرئاسي، إلى إنجاز مشروع قانون المصالحة الوطنية، لتمهيد الطريق لاستقرار البلاد، وتحقيق باقي الاستحقاقات الوطنية التي تتطلبها المرحلة الراهنة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، عن وصول مشروع المصالحة الوطنية إلى مراحل متقدمة من الإنجاز.

وأوضح اللافي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأن ذلك يأتي بعد المراحل التي أنجزت من خلال لقاءات شملت جميع الأطراف، وبعد الاستماع للجميع دون استثناء.

ونوه إلى أن مشروع المصالحة الوطنية، هو مشروع وطني ملكيته الكاملة للشعب، وهو عمل وطني متحرر من كافة القيود والتوجيهات.

وأضاف اللافي: “وقد حرصنا أن يتأسس بشكل صحيح بعيداً عن العاطفة والحسابات الضيقة.. مشروع المصالحة الوطنية سيكون بعون الله أول لبنة في مشروع بناء الدولة”.