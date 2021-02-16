تواصل الاجتماعات بشأن لجنة ترشيد المرتبات والإفراجات المالية

واصلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عقد اجتماعاتها لمناقشة سير عمل لجنة ترشيد المرتبات والإفراجات المالية.

وجاء اجتماع اليوم، استكمالا للاجتماع الذي عُقِد يوم أمس بين رئيس الهيئة الوطنية نعمان الشيخ، ووزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري.

وناقش رئيس لجنة متابعة تطبيق الرقم الوطني على القطاع الخاص، وبحضور مدير مكتب التحري والمعلومات، ورئيس وحدة الشؤون السرية بمكتب الرئيس، خلال اجتماعهم مع رئيس لجنة ترشيد المرتبات وعضو لجنة ترشيد المرتبات، مخرجات بنود جدول أعماله وما تم الاتفاق عليه.

وناقش رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، آليات عمل لجنة ترشيد المرتبات والإفراجات المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد أمس الاثنين، بمقر الهيئة في العاصمة طرابلس.

وضم الاجتماع عن الهيئة كل من:

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

مدير مكتب إقرارات الذمة المالية

رئيس لجنة متابعة تطبيق الرقم الوطني

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

مدير مكتب التحري والمعلومات

مدير إدارة الشؤون القانونية

وعن وزارة المالية:

وزير المالية المفوض

رئيس لجنة ترشيد المرتبات

مستشار وزير المالية

وتم خلال الاجتماع مناقشة مرتبات الموظفين بالدولة، وآلية عمل لجنة ترشيد المرتبات، بالإضافة إلى آلية عمل الإفراجات المالية.