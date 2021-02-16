تواصل الاجتماع التشاوري المغلق للنوّاب بصبراتة

أفادت وكالة الأنباء الليبية بتواصل الاجتماع التشاوري المغلق مساء اليوم، الذي يعقده مجلس النواب بمركب تليل في مدينة صبراتة.

وأشارت الوكالة إلى وصول النائب الأول لرئيس مجلس النواب في طبرق فوزي النويري إلى مقر انعقاد الجلسة بصبراتة، وأنه الآن في اجتماع مصغر مع بعض عمداء بلديات الساحل الغربي.

وبدأت ظهر اليوم الثلاثاء بمركب تليل بصبراتة أعمال الجلسة التمهيدية لأعضاء مجلس النواب.

وقال عضو مجلس النواب عن قصر ليبيا خليفة الدغاري، إن جلسة النواب ستعقد اليوم في مدينة صبراتة وإن النصاب متوفر من 90 إلى 100 نائب حتى الآن.

وأوضح الدغاري لليبيا في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن الأعضاء ما زالوا يتشاورن في جدول الأعمال بعد دعوة رئيس مجلس النواب بطبرق عقيلة صالح إلى عقد جلسة في سرت، وهو مؤشر جديد بالنسبة لهم، وفق قوله.

ونوه عضو المجلس إلى أن جدول الأعمال المعروض حاليا هو مسخرجات غدامس ويشمل تغيير الرئاسة وإعادة تنظيم اللائحة الداخلية فضلا عن أن دعوة عقيلة ستطرح ضمن جدول الأعمال.

وتابع الدغاري أن لدى بعض النواب شروط لعقد جلسة في سرت و”لن نذهب إلا وفق جدول أعمال متفق عليه وقابل للتنفيذ ونحن مساهمون في وضعه”.

وتتضمن الشروط انتخاب هيئة رئاسة جديدة وتكون الرئاسة للجنوب كما اقترح رئيس النواب نفسه، وتعديل اللائحة الداخلية ومنح الثقة للحكومة هو آخر بند.