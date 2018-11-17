تواصل الاستعدادات لتفعيل مطار سرت الدولي

تابع عميد بلدية سرت مختار المعداني أعمال الصيانة والاستعدادات لتفعيل عمل مطار سرت الدولي.
جاء ذلك خلال لقاء المعداني مدير عام المطار صلاح أبو جازية لمناقشة الاستعدادات لبدء الأعمال التمهيدية في إعادة توصيل الكهرباء لمطار سرت الدولي.
يشار أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر في وقت سابق تعليماته لوزارة المواصلات لتفعيل مطار سرت الدولي واستكمال المشاريع المتوقفة به.
يذكر أن مطار سرت الدولي تعرض للدمار أثناء عملية البنيان المرصوص في حرب تحرير المدينة من تنظيم داعش الإرهابي.
خبر مهم ( حدث في لبنان في منطقة بعلبك ) :
كان هناك مواطن لبناني يملك قطيع من الاغنام فدخل القطيع لارض مزروعة يملكها شخص آخر ،،،، فحدثت مشاجرة بينهما تطورت من تلاسن لاقدام صاحب الارض المزروعة باطلاق النار تجاه اللبناني صاحب القطيع ،،، فأدى اصابته بجروح خطرة فمات ،،، و ذلك في شهر رمضان الفائت فلم تتم مراعاة حرمة الشهر الفضيل !!!!!