تواصل الاقتحامات للمسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 23 فبراير 2023 - 17:39 نُشر: الخميس، 23 فبراير 2023 - 17:39
دولي
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178 مستوطنا اقتحموا المسجد

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 178 مستوطنا اقتحموا المسجد ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته وقرب أبوابه.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من الضفة والقدس وأراضي الـ48 إلى المسجد، والتدقيق في هوياتهم الشخصية.

ويتعرض المسجد الأقصى المُبارك لاقتحامات المستوطنين على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

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