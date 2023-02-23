تواصل الاقتحامات للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 178 مستوطنا اقتحموا المسجد ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته وقرب أبوابه.

تغطية صحفية : "مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى هذه الأثناء" لإرسال أخبار منطقتك بالقدس انضم لمجموعتنا على تلغرام: https://t.co/fEqaeGwtFA pic.twitter.com/wKaUvsKeyK — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 23, 2023

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من الضفة والقدس وأراضي الـ48 إلى المسجد، والتدقيق في هوياتهم الشخصية.

تغطية صحفية : "من اقتحام المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم من قبل المستوطنين" pic.twitter.com/keYqhQTuhT — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 23, 2023

ويتعرض المسجد الأقصى المُبارك لاقتحامات المستوطنين على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.